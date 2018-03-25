أفعال تعرض صوتك للبطلان فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها وتجنبها







كتبت هدى أبو بكر

ساعات قليلة وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية فى الداخل، والذى يبدأ غدًا الاثنين 26 مارس، ويستمر حتى الأربعاء 28 من الشهر نفسه، حيث يبدأ التصويت فى التاسعة صباحًا وينتهى فى التاسعة مساءً.

ولكل مصرى ومصرية طبقًا للمادة (1) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بلغ سن الـ18 سنة أن يباشر بنفسه أحد الحقوق السياسية المنصوص عليها فى هذه المادة ومن بينها انتخاب رئيس الجمهورية.

وحفاظًا على أن يكون صوتك صحيحًا، تجنب هذه الأفعال:

1- اختيار أكثر من مرشح.

2- ترك بطاقة الانتخاب دون التأشير على أى مرشح.

3- استعمال القلم الرصاص.

4- الإعلان عن رأيك على البطاقة الانتخابية.

5 - وضع أى إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصيتك.

6- التصويت على بطاقة غير التى سلمها إليك رئيس اللجنة.

7- التصويت على بطاقة عليها توقيع الناخب.