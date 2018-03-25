أسعار العملات اليوم الأحد 25-3-2018 وانخفاض اليورو والاسترلينى







كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 25-3-2018، أولى أيام الأسبوع المصرفية، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى بمختلف البنوك، ماعدا بنكى القاهرة والاسكندرية، الذى ارتفع فيهما سعر الدولار ارتفاعا طفيفا، فيما انخفضت اسعار اليورو والجنيه الاسترلينى، فيما ارتفع سعر الدينار الكويتى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات كالتالى...

سعر الدولار فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5861 جنيه للشراء، و 17.6728 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5861 جنيه للشراء

17.6828 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

اخفض سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى أحدث بيانات البنك الأهلى، 21.65 جنيه للشراء، و 21.83 جنيه للبيع.



جنيه استرلينى

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى 24.71 جنيه للشراء، و 25.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتى

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.56 للشراء ، فيما استقر سعر البيع مسجلا 58.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.



صرف الجنيه المصرى

وزارة المالية تطرح اليوم 14.5 مليار جنيه أذون خزانة

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.