أسعار الذهب اليوم الأحد 25-3-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 659.5 جنيها للجرام







كتب إسلام السعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 25-3-2018، يوم العطلة الأسبوعية، وسجل سعر عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر 659.5 جنيها للجرام، بعد ارتفاع الأسعار الاسبوع الماضى بسبب الاضطرابات العالمية

وأصبحت أسعار الذهب لجميع الأعيرة كالتالى:

عيار 18 : 565.25 جنيه

عيار 21 : 659.5 جنيه

عيار 24 : 753.70 جنيه

الجنيه الذهب : 5276 جنيها

الأوقية : 1347 دولارا

سوق الذهب

"اليوم السابع" يتابع التطورات الفورية لسوق الذهب مصريا وعالميا ويقدم خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

وأرجع تجار الذهب ارتفاع الأسعار الفترة الأخير للحرب التجارية بين أمريكا والصين، واتخاذ الدولتين قرارات اقتصادية تتعلق بفرض رسوم جمركية على السلع، مما زود الطلب على الذهب.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.