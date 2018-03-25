أستاذ جهاز هضمى: 4 نصائح يجب اتباعها لتجنب الإصابة بحصوات المرارة







كتبت أمل علام

أكد الدكتور وسيم حمودة، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد والمناظير، أمين عام جمعية الجهاز الهضمى الأردنية، أنه يمكن علاج حصوات المرارة والقناة المرارية بالمنظار، واستخدام المستلزمات الخاصة بمنظار القنوات المرارية، موضحا أنه لتجنب حدوث حصوات المرارة، وانسداد القناة المرارية، يجب الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، وتجنب السمنة، وعدم فقدان الوزن المفاجئ، وممارسة الرياضة بانتظام.

وقال خلال مؤتمر الجمعية المصرية للمناظير والجهاز الهضمى والكبد، المنعقد حاليا بالقاهرة برئاسة الدكتور سراج زكريا، أن منظار القنوات المرارية يعالج الانسداد المرارى الناتج عن حصوات فى القناة المرارية أو ضيق أو أورام القناة المرارية، والبنكرياس، وذلك باستخدام منظار القناة المرارية، ومستلزمات المنظار من شبكات، وبالونات، وقواطع للقناة المرارية وشبكات بلاستيكية ومعدنية، موضحا أنها تستخدم لتوسيع القناة المرارية الناتجة عن وجود أورام أو ضيق فى القنوات المرارية.

وأضاف أن الأعراض تتمثل فى إصفرار الجسم، وبعض الأحيان يكون هناك آلام إذا كان هناك حصوات بالقناة المرارية وارتفاع درجة الحرارة والتعرق الشديد مع ضعف ووهن عام، موضحا أنه يمكن التدخل الجراحى فى الحالات التى تكون فى بداية الورم، ولكن الحالات المتأخرة يتم استخدام المنظار لوضع الشبكات والتخفيف من أعراض الانسداد وضيق القناة المرارية الناتج عن الورم.

وأشار إلى أنه يتم التعرف على انسداد القناة المرارية والتى تكون أسبابها مجموعتين من الأمراض، أمراض حميدة ممثلة فى سير الحصوات من الكيس المرارى إلى القنوات المرارية، وتوقفها هناك، وبالتالى يحدث الانسداد الكامل للقنوات المرارية، والتى يتم التعرف عليها عن طريق الشعور بآلام شديدة بالمنطقة العليا اليمنى من البطن، مع ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الشديد، والاصفرار التام للجسم ،موضحا أنه فى هذا الحالة يتم إعطاء المضادات الحيوية، والسوائل الوريدية، واستخدام المنظار لإزالة الحصوى العالقة فى القناة أما الأورام المسببة للانسداد فى القناة المرارية فانه لا تكون هناك أوجاع وتعلن عن نفسها بالاصفرار فقط لأن الانسداد يكون تدريجى وليس حادا، وأيضا يستخدم المنظار فى وضع شبكات بلاستيكية ومعدنية لإزالة هذا الانسداد.

وينصح بعمل سونار للبطن لأى مريض يشكو من أوجاع حتى ولو كانت خفيفة للتعرف المبكر على وجود حصوات فى الكيس المرارى، وبالتالى إزالة المرارة بأسرع وقت جراحيا وبالتالى لا يتم سريان الحصوى من الكيس إلى القناة المرارية.