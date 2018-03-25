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أستاذ بالمركز القومى للبحوث: حتشبسوت كانت عالمة نباتات طبية

الأحد، 25 مارس 2018 03:02 م
أستاذ بالمركز القومى للبحوث: حتشبسوت كانت عالمة نباتات طبية حتشبسوت





وائل ربيعى
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قالت الدكتورة فايزة حمودة، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، إن الملكة حتشبسوت كانت عالمة فى البناتات الطبية، وكانت تأتى بهذه النباتات من الصومال، موضحة أن هذه الحقيقة موجودة على جدران المعابد، مضيفة: "مصر لديها ذخيرة عظيمة تؤهلها لموقع دولى فى سوق النباتات الطبية، لأنها غنية بالموارد والعلماء والعقول، وفلاحى مصر من أفضل الفلاحين على مستوى العالم"، مطالبة بتقديم الدراسات التى أجريت فى مجال النباتات الطبية وعلى رأسها دراسات جامعة بنى سويف لسيناء بمناسبة نصرها على الإرهاب 2018.

وأوضحت فايزة حمودة، خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى بمؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" بعنوان "دور البحث العلمى فى المشروعات القومية الكبرى- الزراعة والغذاء"، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال يومى 24-25 مارس الجارى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تمتلك كل المقومات الطبيعية فى الموقع الجغرافى المناسب والتربة الرملية والطينية، وكلها مقومات للتقدم، وإلى جانب كل هذه الخيرات فالله منح مصر العزيز الغالى الرئيس السيسي ليقود قاطرة النماء والتقدم للمرحلة المقبلة.

وطالبت الرئيس السيسي بأن تكون النباتات الطبية والعطرية من المشاريع القومية الهادفة لخدمة الاقتصاد القومى، موضحة أن النباتات الطبية تغزو العالم من خلال عقاقير طبية أو مقومات غذائية يتم تسجيلها فى وزارة الصحة، قائلة: "العالم ينفق تريليون دولار قابلة للزيادة 8 % بصفة دائمة فى النباتات الطبية ونريد مصر من أوائل الدول المنتجة لها، والعالم كله به آلاف العقاقير من النباتات الطبية".

وتابعت: أن "مصر لديها مقومات صناعة الدواء من النباتات الطبية"، مرجعة ذلك إلى امتلاك مصر لذخيرة كبيرة من العلماء والمناخ المناسب، وتوافر مساحات شاسعة من الأراضى المستصلحة، وكذلك احتياج الأسواق العالمية للنباتات العصرية مثل السكران المصرى وشوك الجمل، والنباتات الطبية التى تنمو بريا.

وأكدت أن هناك أكثر من 50% من الأدوية المتوفرة بالصيدليات العالمية تحتوى على مواد فعالة مستخلصة من النباتات الطبية، كما أن العالم ينفق قرابة تريليون دولار سنويًا فى مجال الأدوية المستخلصة من النباتات الطبية والعطرية.

واستعرضت الدكتورة فايزة حمودة أحد النباتات الطبية التى تستخدم فى المجال الطبى، وهو استخراج خام السيليمارين الدوائى من نبات شوك الجمل، لحسن استغلال ودعم تسويق النباتات الطبية والعطرية، وذلك بتمويل من أكاديمية البحث العلمى، حيث أن نبات شوك الجمل أحد أهم النباتات الدستورية العالمية وهو المصدر الأساسى لخام السيليمارين الدوائى، الذى يدخل فى تصنيع أكثر من 300 مستحضرًا دوائيًا ومكملًا غذائيًا على مستوى العالم، وحوالى 59 مستحضرًا صيدليًا ودوائيًا.

 


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النباتات الطبية

القومى للبحوث

حتشيبسوت




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