أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور وفيديو)

الاسكندرية جاكلين منير

قالت رزقة فؤاد زوجة الشهيد على جلال، الذى استشهد فى واقعة محاولة اغتيال فاشلة للواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، أمس: أنا قوية بزوجى الشهيد، وهو اليوم عريس يزف للسماء، ولن يؤثر الحادث على عزيمتى بل سأشارك بالتصويت فى انتخابات الرئاسة، تنفيذا لوصية الشهيد التى أوصانى بها قبل وفاته بيومين.

بدورها، قالت حبيبة بنت الشهيد على جلال، أنها لم تر والدها يوم استشهاده: " أول مرة ميسلمش عليا قبل مايمشى ولو شوفته مكنتش هنزله".

وأضافت حبيبة: كان دايما بيقولى احتسبونى عند الله شهيد لو حصلى حاجة، وقالت حبيبة :ابويا عريس النهارده بس الفراق صعب".