أردوغان ينتهك سيادة العراق ويعلن إطلاق عملية عسكرية فى سنجار







كتب - أحمد جمعة

أعلن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.

وقال أردوغان - بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية -أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك.

وزعم أردوغان أن تركيا "تحارب الإرهابيين فى الداخل والخارج".