أردوغان ينتهك سيادة العراق ويعلن إطلاق عملية عسكرية فى سنجار

أردوغان ينتهك سيادة العراق ويعلن إطلاق عملية عسكرية فى سنجارالأحد، 25 مارس 2018 04:20 م
رجب طيب أردوغان
كتب - أحمد جمعة
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أعلن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.
وقال أردوغان - بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية -أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك.
وزعم أردوغان أن تركيا "تحارب الإرهابيين فى الداخل والخارج".
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الخنزير التركي المرتقة القردخان عدو الوطن العربي و الاسلام
بامر الشعب العربي
يجب قتل هذا الخنزير التركي القردخان الارهابي المرتزقة عدو الشعب العربي و الاسلام و الانسانية و السلام العالمي
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد خنازير اخوان بني صهيون الارهابية المرتزقة
انا قولت ان هذا الخنزير التركي الارهابي المرتزقة دزمة ابن دزمة و يجب تطبيق عليه القصاص
يجب تطبيق القصاص علي هذا الخنزير التركي القردخان ابن الحرام المرتزقة الحرامي عدو اسياده الوطن العربي و الاسلام و الانسانية اين انتم ياعلماء المسلمين في تطبيق القصاص علي من يعتدي علي الشعب العربي ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد