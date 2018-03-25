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أردوغان: مدينة تل رفعت الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية فى سوريا

الأحد، 25 مارس 2018 04:38 م
أردوغان: مدينة تل رفعت الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية فى سوريا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





أ ف ب
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أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأحد، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين من المقاتلين الأكراد.

وقال أردوغان فى مدينة طرابزون على البحر الأسود "بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".

ومن جانبه، أعلن الرئيس التركى أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.

وقال أردوغان - بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية -أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك.

وزعم أردوغان أن تركيا "تحارب الإرهابيين فى الداخل والخارج".

 


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