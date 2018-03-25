أردوغان: مدينة تل رفعت الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية فى سوريا

أردوغان: مدينة تل رفعت الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية فى سورياالأحد، 25 مارس 2018 04:38 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ف ب
إضافة تعليق
أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأحد، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين من المقاتلين الأكراد.
وقال أردوغان فى مدينة طرابزون على البحر الأسود "بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".
ومن جانبه، أعلن الرئيس التركى أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.
وقال أردوغان - بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية -أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك.
وزعم أردوغان أن تركيا "تحارب الإرهابيين فى الداخل والخارج".
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة