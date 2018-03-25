أردوغان: مدينة تل رفعت الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية فى سوريا







أ ف ب

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأحد، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين من المقاتلين الأكراد.

وقال أردوغان فى مدينة طرابزون على البحر الأسود "بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".