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أحمد كريمة: المشاركة فى الانتخابات واجبة شرعًا.. والمقاطع من الخوارج

الأحد، 25 مارس 2018 04:00 ص
أحمد كريمة: المشاركة فى الانتخابات واجبة شرعًا.. والمقاطع من الخوارج أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر





كتب محمود العمرى
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الانتخابات هى شأن عام يهم كل المواطنين، فالمشاركة تكون من الشرع، فبعض العلماء قالوا "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله"، فهنا المشاركة تكن من شأن المصلحة العامة للجميع، فعدم المشاركة هى مقاطعة وأثم كبير.

 

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "من لم يشارك فى الانتخابات فهو من الخوارج، وهذا محرم ومجرم، لقول رسول الله "يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ فى النار"، فهنا المقاطعة تكن محرمة ومن يستجيب لها فهو آثم قلبه، وكل الدعوات التى تهدف إلى عدم نزول المواطنين ومشاركتهم فهى أثمة وأغراضها خبيثة من أجل تدمير البلاد".

 

ووجه "كريمة"، رسالة إلى كل المواطنين أن يستجيبوا لعقلاء وشرفاء الوطن فى النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات من أجل الصالح العام، وألا يلتفتوا إلى دعوات الدماء وهى دعوات المقاطعة التى الغرض منها نشر الفساد فى المجتمع، ومن أدى إلى الحرام فهو حرام، فكل هذه الدعوات آثمة ومن يستجيب لها فهو آثم".


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