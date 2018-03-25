أحمد قطان: لم أشعر يوما بالقلق فى مصر لثقتى فى قوة جيشها







كتب مصطفى عنبر

وجه أحمد قطان، وزير الدولة السعودى لشئون الدول الإفريقية، الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، على ثقته فى تعيينه لهذا المنصب، قائلا:"أتعهد أننى سوف أكون دائما وأبدا عند حسن ظنه وسأبذل كل جهدى فى منصبى الجديد".

جاء ذلك خلال كلمته فى الحفل الذى تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية مصر الآن، بمناسبة صدور الأمر الملكى بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان، وزيرا للدولة للشؤون الأفريقية، وانتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية.

وقال قطان خلال كلمته، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له صباح اليوم وتقليده وشاح النيل، كانت لحظة من اللحظات السعيدة فى حياته يختتم بها عمله كسفير للسعودية بالقاهرة، وأضاف: "حضرت زوجتى هذا التكريم وجلسنا مع الرئيس السيسى جلسة طويلة، وأهم مادار فيها ذكريات عن الفترة العصيبة التى مرت بها مصر".

وأضاف:" قلت للرئيس السيسى إننى لم أشعر بأى خوف خلال تلك الفترة، لأننى أعرف تماما أن فى مصر جيش وقوات مسلحة قوية، وأقولها لك بكل أمانة إننى كنت أعرف أن الغمة ستزول".

وأوضح أنه قال للرئيس السيسى، أن الله أرسل لمصر رجلا يخرجها من كبوتها، بفضل قوته وقوة عزيمته وماتتمتع به القوات المسلحة، مضيفا: "هنيئا لكم جيش مصر وقواتها المسلحة".

كما أكد قطان أن مصر ستبقى فى قلبه ووجدانه، ولن يقول اليوم وداعا بل إلى اللقاء، وتابع:"سأنتهز الفرصة من خلال منصبى الجديد لتوطيد العلاقات العربية الأفريقية".