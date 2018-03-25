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الأحد، 25 مارس 2018 10:02 ص
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أبو الغيط يعلن تضامنه مع مصر ضد الإرهاب.. ويؤكد ثقته فى قدرتها على دحر المخاطر

الأحد، 25 مارس 2018 09:34 ص
أبو الغيط يعلن تضامنه مع مصر ضد الإرهاب.. ويؤكد ثقته فى قدرتها على دحر المخاطر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية





أ ش أ
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أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الانفجار الذى وقع أمس فى محيط المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى بالإسكندرية والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأفراد، مقدماً خالص العزاء لقيادة وحكومة وشعب مصر ولأسر الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن "أبو الغيط"، جدد بهذه المناسبة تضامنه الكامل مع مصر فى حربها ضد الإرهاب الأسود الذى يرمى من خلال جرائمه المشينة إلى زعزعة أمنها واستقرارها، مؤكداً ثقته التامة فى قدرتها على دحر هذا الخطر فى ظل التماسك والتلاحم الذى يبديه أبناء الشعب المصرى والتضحيات التى تقدمها عناصر قوات الأمن المصرية.

 


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