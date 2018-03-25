آلاف يتظاهرون فى أوروبا اعتراضا على عمليات الجيش التركى بعفرين السورية







باريس أ ش أ

تظاهر الآلاف، السبت، فى عدة مدن أوروبية لا سيما فى باريس، اعتراضا على العملية العسكرية التركية فى مدينة عفرين السورية.

وشارك المتظاهرون ـ البالغ عددهم حوالى 4000 ، بحسب المنظمين ، و 2700 وفق للشرطة ـ فى وقفة بشمال باريس حاملين لافتات مناهضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومنددة " بالتطهير العرقى الذى تقوم به تركيا والمرتزقة الجهاديين التابعين لها فى عفرين ، وكذلك بصمت المجتمع الدولي".

كما تم الاعلان عن مظاهرات فى ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد ، وتجمع نحو ألف شخص فى مدينة هامبورج الألمانية.

يشار الى أن أنقرة شنت عملية عسكرية ضد مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا بدعوى طرد وحدات حماية الشعب الكردية ، وهى ميليشيا تعتبرها تركيا "إرهابية" ، ولكنها حليف الولايات المتحدة فى الحرب ضد (داعش).

وسيطرت تركيا وحلفاءها من المتمردين السوريين على القطاع بأكمله فيما فر نحو 167 ألف شخص أمام تقدم القوات التركية ، وفقا للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون أعرب أمس الجمعة ، فى اتصال هاتفى مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان ، عن قلقه ازاء الوضع فى عفرين ، مؤكدا ضرورة اتاحة وصول المساعدات الانسانية للمدنيين بشكل كامل.