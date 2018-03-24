video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منذ 40 عاما..

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

السبت، 24 مارس 2018 04:36 م
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز جدارية حتشبسوت





كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن جدارية نادرة للملكة حتشبسوت عثر عليها فى مخزن متحف سوانزى فى ويلز بعد 40 عاما من وضعها هناك، وهو العمل الفنى الذى يسلط الضوء على واحدة من أشهر ملكات الفراعنة.

 

وأضافت بى بى سى إن العمل الفنى اكتشف فى مركز المصريات بجامعة "سوانزى"، ويعود إلى الملكة حتشبسوت، وهى واحدة من خمس نساء عرفن بحكمهن للبلاد. وأوضحت أن محاضر المصريات الدكتور كين جريفين اكتشف هذه الجدارية فى مخزن المتحف فى اليوم العالمى للمرأة، أثناء دورة بحثية لطلبة السنة الثانية لقسم المصريات.

 

وجاءت الجدارية إلى المدينة فى عام 1971 كجزء من مجموعة السير هنرى ويلكوم.

 

وتصور الجدارية رأس امرأة ونقشت عليها كتابة بالهيروغليفية ويوضح رمز على جبهة المرأة أنها لفرعون حاكم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كاتبة فى المصريات لـ on live: كلمة السيدة الأولى أُخذت من حتشبسوت

هل قتل "تحتمس الثالث" حتشبسوت للاستيلاء على الحكم؟.. الدراسات تجيب

اخبار العالم

حتشبسوت

جدارية حتشبسوت

مصريات

متحف سوانزى

ويلز




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد خنازير العصابة الصهيوانجليزية

و بما ان انتم يا كذابين اعلام العصابة الصهيوانجليزية لم تقولو ان وجدتم جدارية مسروقة من مصر

.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة