BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز







كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن جدارية نادرة للملكة حتشبسوت عثر عليها فى مخزن متحف سوانزى فى ويلز بعد 40 عاما من وضعها هناك، وهو العمل الفنى الذى يسلط الضوء على واحدة من أشهر ملكات الفراعنة.

وأضافت بى بى سى إن العمل الفنى اكتشف فى مركز المصريات بجامعة "سوانزى"، ويعود إلى الملكة حتشبسوت، وهى واحدة من خمس نساء عرفن بحكمهن للبلاد. وأوضحت أن محاضر المصريات الدكتور كين جريفين اكتشف هذه الجدارية فى مخزن المتحف فى اليوم العالمى للمرأة، أثناء دورة بحثية لطلبة السنة الثانية لقسم المصريات.

وجاءت الجدارية إلى المدينة فى عام 1971 كجزء من مجموعة السير هنرى ويلكوم.

وتصور الجدارية رأس امرأة ونقشت عليها كتابة بالهيروغليفية ويوضح رمز على جبهة المرأة أنها لفرعون حاكم.