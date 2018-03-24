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8.5 مليون ليلة قضاها السائحون المغادرون مصر بزيادة 96.5 % يناير الماضى

السبت، 24 مارس 2018 11:32 ص
8.5 مليون ليلة قضاها السائحون المغادرون مصر بزيادة 96.5 % يناير الماضى رانيا المشاط وزيرة السياحة





كتبت ميرفت رشاد
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أكدت الإحصائية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين المغادرين بلغ 771.1 ألف سائح خلال شهر يناير 2018، مقابل 566 ألف سائح خلال شهر يناير 2017 بنسبة زيادة قدرها 36.2 %، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد السائحين المغادرين بنسبة 30.7 % يليها أوروبا الشرقية بنسبة 24.9 %، الشرق الأوسط بنسبة 26.5 % ثم أفريقيا بنسبة 5.5 %،

وقالت الإحصائية، أنه بالمقارنة بشهر يناير 2017 كانت الزيادة فى عدد السائحين المغادرين 205.1 ألف سائح بنسبة 36.2 % وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط.

وأضافت الإحصائية، أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون 8.5 مليون ليلة خلال شهر يناير 2018 مقابل 4.3 مليون ليلة خلال شهر يناير 2017 بنسبة زيادة قدرها 96.5 % وكان للشرق الأوسط النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة 29.3 %، يليها أوروبا الغربية بنسبة 27.9 % و أوروبا الشرقية بنسبة 21.3 % ثم أفريقيا بنسبة 8.8 %،

أشارت الإحصائية، إلى أنه بالمقارنة بشهر يناير 2017 كانت الزيادة فى عدد الليالى السياحية 4.2 مليون ليلة بنسبة 96.5 % وكان الشرق الأوسط النصيب الأكبر فى هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية ثم أوروبا الغربية.

 


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