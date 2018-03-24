66% من القراء يستبعدون حد قانون التأمينات الموحد من المشاكل العمالية







فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع أن يحد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد من المشاكل العمالية، استبعد غالبية القراء حد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد من المشاكل العمالية.

واستبعد 66% من القراء حد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد من المشاكل العمالية، بينما توقع 27% من القراء حد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد من المشاكل العمالية، فى الوقت الذى أعرب فيه 7% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.