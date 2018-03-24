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6 معلومات عن خطة "الأوقاف" لهيكلة الدولاب الإدارى بالوزارة ترشيدًا للنفقات

السبت، 24 مارس 2018 12:03 ص
6 معلومات عن خطة "الأوقاف" لهيكلة الدولاب الإدارى بالوزارة ترشيدًا للنفقات وزارة الأوقاف





كتب – إسماعيل رفعت
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تشهد وزارة الأوقاف، تحولاً فى دولابها الإدارى لترشيد نفقات الوزارة، والتقليل من الروتين، ويقدم "اليوم السابع" ملامح خطة "الأوقاف" لتطوير الهيكل الإدارى فى 6 معلومات، جاءت كالتالى:

 

1- تقليل 25% من عدد المناصب القيادية والإدارية لتوفير 25% من نفقات الوزارة.

2- إلغاء قطاع المديريات ودمجه فى الـ3 قطاعات الأخرى.

3- استحداث منصب وكيل عام مقيم للأوقاف ينوب عن الوزير فى الإداريات والمسئولية.

4- تعيين وكيل وزارة للتفتيش العام للمراقبة وكشف المخالفات على أن يتبع الوزير.

5- تعيين وكيل وزارة للعلاقات الخارجية للتفاهم مع الجهات الأخرى.

6- توزيع المهام مؤسسيًا بتعيين جابر طايع متحدثًا باسم الوزارة.
 

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القطاع الدينى

ترشيد النفقات




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