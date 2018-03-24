6 معلومات عن خطة "الأوقاف" لهيكلة الدولاب الإدارى بالوزارة ترشيدًا للنفقات

6 معلومات عن خطة "الأوقاف" لهيكلة الدولاب الإدارى بالوزارة ترشيدًا للنفقاتالسبت، 24 مارس 2018 12:03 ص
وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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تشهد وزارة الأوقاف، تحولاً فى دولابها الإدارى لترشيد نفقات الوزارة، والتقليل من الروتين، ويقدم "اليوم السابع" ملامح خطة "الأوقاف" لتطوير الهيكل الإدارى فى 6 معلومات، جاءت كالتالى:
1- تقليل 25% من عدد المناصب القيادية والإدارية لتوفير 25% من نفقات الوزارة.
2- إلغاء قطاع المديريات ودمجه فى الـ3 قطاعات الأخرى.
3- استحداث منصب وكيل عام مقيم للأوقاف ينوب عن الوزير فى الإداريات والمسئولية.
4- تعيين وكيل وزارة للتفتيش العام للمراقبة وكشف المخالفات على أن يتبع الوزير.
5- تعيين وكيل وزارة للعلاقات الخارجية للتفاهم مع الجهات الأخرى.
6- توزيع المهام مؤسسيًا بتعيين جابر طايع متحدثًا باسم الوزارة.
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