6 معلومات عن خطة "الأوقاف" لهيكلة الدولاب الإدارى بالوزارة ترشيدًا للنفقات







كتب – إسماعيل رفعت

تشهد وزارة الأوقاف، تحولاً فى دولابها الإدارى لترشيد نفقات الوزارة، والتقليل من الروتين، ويقدم "اليوم السابع" ملامح خطة "الأوقاف" لتطوير الهيكل الإدارى فى 6 معلومات، جاءت كالتالى:

1- تقليل 25% من عدد المناصب القيادية والإدارية لتوفير 25% من نفقات الوزارة.

2- إلغاء قطاع المديريات ودمجه فى الـ3 قطاعات الأخرى.

3- استحداث منصب وكيل عام مقيم للأوقاف ينوب عن الوزير فى الإداريات والمسئولية.

4- تعيين وكيل وزارة للتفتيش العام للمراقبة وكشف المخالفات على أن يتبع الوزير.

5- تعيين وكيل وزارة للعلاقات الخارجية للتفاهم مع الجهات الأخرى.

6- توزيع المهام مؤسسيًا بتعيين جابر طايع متحدثًا باسم الوزارة.