5 معلومات عن "الكمبوست" أحد منتجات "أورجانيك" وفوائدها للتربة والنبات







كتب عز النوبى

"أورجانيك" هى أحد مدخلات المنتج الزراعى الحيوى التى لا تضاف إليها أى مواد كيميائية ومبيدات، من ضمنها الأسمدة العضوية الحيوية، والتى تنقسم إلى أسمدة "الكمبوست" والبلدى، وهى مادة عضوية تكون عادة عبارة عن نواتج تحلل الكائنات النباتية أو الحيوانية أو خليط بينهما، وتضاف إلى التربة بعد تمام تحللها وما تشمله من عناصر مغذية، لإنتاج غذاء صحى وآمن من التلوث الناتج عن الأسمدة المعدنية والمبيدات الكيماوية.

ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن الأسمدة العضوية "الكمبوست" وفوائدها:

1- تضاف إلى النباتات وبساتين الفاكهة

2- تستهدف تحسين خواص التربة وتعمل على تفكيك حبيبات التربة الثقيلة وتحسين التهوية كى يتخللها الماء والهواء

3- تستهدف رفع محتوى التربة من العناصر الغذائية حيث تزداد نسبة عناصر النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور وبعض العناصر الدقيقة عند اكتمال تحلل المواد العضوية

4- تزيد قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء وتحديدًا فى الأراضى الرمل

5- عند تحلل المواد العضوية ينتج عنها العديد من الأحماض العضوية وثانى أكسيد الكربون وتعمل على إذابة العناصر الموجودة فى التربة خاصة عناصر الفوسفور والحديد والمنجنيز والزنك والنحاس وتجعلها أكثر قدرة على الامتصاص بواسطة جذور الأشجار.