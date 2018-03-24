5 محظورات خلال 48 ساعة فترة الصمت الانتخابى .. تعرف عليها







كتبت: سمر سلامة

بدأت منذ ساعات قليلة فترة الصمت الدعائى الثانى، للانتخابات الرئاسية، على أن يستمر الصمت الانتخابى على مدار اليوم السبت، وغدا الأحد، لتبدأ فترة الاقتراع فى الداخل على مدار الأيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وينشر "اليوم السابع" محظورات الدعاية الانتخابية خلال فرة الصمت وفقا لما ورد بنص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية، وهى كالتالى:

تحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.

تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه.

تحظر جميع الأنشطة التى تستهدف إقناع الناخبين باختيار معين.

يحظر الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات التى تهدف لدعم مرشح معين.

يحظر نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.