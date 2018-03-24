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26 مايو الحكم فى الطعن على حكم غلق "يوتيوب"

السبت، 24 مارس 2018 12:15 م
26 مايو الحكم فى الطعن على حكم غلق "يوتيوب" يوتيوب-أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإدارى، بغلق يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التى تعرض الفيلم المسئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجلسة 26 مايو المقبل.
 
 
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت بغلق موقع يوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسئ للرسول الكريم .
 
كان محمد حامد سالم المحامى أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، طالبت بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسئ، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم فى أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدى على الثوابت الإسلامية والتعدى على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
 
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسئ للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته فى مشاهد غير لائقة، وتنافى مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين فى جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبى الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.
 
 
 

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