ولى عهد أبوظبى ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية







أ ش أ

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات إضافة إلى المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن الشيخ محمد بن زايد، رحب فى بداية اللقاء الذى عقد فى قصر الرئاسة بأبوظبى بزيارة الرئيس نزار باييف، والوفد المرافق له، متمنيا أن تسهم الزيارة فى تعزيز العلاقات الثنائية بما يلبى تطلعات قيادتى وشعبى البلدين فى فتح آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات.



واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وسبل تطويرها فى مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى حرص دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم فى جهود التنمية والتطوير والتقدم فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الإمارات أسست قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال نهجها وسياستها القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البناء.



من جانبه، قال الرئيس الكازاخستانى "بفضل الجهود الكبيرة لقيادة دولة الإمارات أصبحت الإمارات من الدول التنموية الرائدة فى العالم"، مشيرا إلى أن صنع المستقبل يحتم التغيير ومواكبة التطورات وهذا ما تقومون به باستمرار.

