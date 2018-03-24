ولى العهد السعودى: العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية "متينة وقوية"







الرياض (أ ش أ)

وصف صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، العلاقات "السعودية - الأمريكية" بـ"المتينة والقوية"، منوها بالشراكة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال كلمة لولى العهد خلال حفل العشاء الذى أقيم بمناسبة الاحتفاء بالشراكة السعودية الأمريكية فى مجال الأمن المشترك على مدى 70 عاما الماضية .

ونقلت الوكالة عن ولى العهد السعودى، حديثه عن تاريخ المملكة العربية السعودية، وتأسيسها، مستعرضا بدايات العلاقات الرسمية السعودية الأمريكية، وما وصلت إليه فى الوقت الحالى من تعاون وثيق فى شتى المجالات.

وأكد ولى العهد السعودى، أهمية الدور السعودى والأمريكى فى مختلف الملفات، مشيرا إلى أهمية استغلال الفرص المستقبلية لمواصلة الإنجازات فى مختلف المجالات.

وأفادت الوكالة أن الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ألقى كلمة خلال الحفل، ثمن خلالها جهد كل من أسهم فى بناء وتوطيد أواصر العلاقة بين البلدين الصديقين، وشارك فى الاحتفاء بالشراكة السعودية الأمريكية، منوها بدور قيادتى البلدين فى مختلف العقود، وسعيهم المتواصل لتعزيز تلك العلاقة.

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أنه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصلت الشراكة إلى مستوى جديد، وأسهمت زيارة الرئيس الأمريكى التاريخية للمملكة العام الماضى فى مزيد من إثرائها، فيما مهدت الزيارة والقمم التاريخية الثلاثة التى عقدت فى تلك المناسبة الطريق لمسار واضح لمستقبل شراكتنا ومستقبل عالم أفضل.