وكيل تعليم المنيا يتفقد اللجان الانتخابية بالمدارسالسبت، 24 مارس 2018 01:09 م
وكيل تعليم المنيا يتفقد اللجان الانتخابية بالمدارس
المنيا- حسن عبد الغفار
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تفقد محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم عدد من المدارس المخصصة كمقرات انتخابية لاستقبال الناخبين خلال أيام انتخابات الرئاسة، حيث زار عزب مدرسة المقدم وحيد حبشى مصليحى الثانوية بنات.
وقال المديرية فى بيان إن وكيل الوزراة أشرف على كافة الاستعدادات بالمدرسة للعملية الانتخابية وأطمأن على توفير كافة سبل الراحة للناخبين والعاملين على العملية الانتخابية، مؤكدا أن 550 مدرسة تم استخدامها كمقرات انتخابية لاستقبال الناخبين.
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