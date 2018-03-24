وكيلا الزراعة والتموين بالدقهلية يجتمعان لمناقشة خطة توريد القمح للمحصول الجديد

وكيلا الزراعة والتموين بالدقهلية يجتمعان لمناقشة خطة توريد القمح للمحصول الجديدالسبت، 24 مارس 2018 02:39 م
جانب من الاجتماع
الدقهلية - شريف الديب
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اجتمع المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزراة الزراعة بالدقهلية،اليوم مع المهندس إبراهيم أبو الفتوح وكيل وزارة التموين وأعضاء لجنة متابعة توريد القمح، بحضور المهندس مجدي عبد الرازق ماضى مدير عام الزراعة،والمهندس عماد حمدي اسماعيل مدير إدارة صيانة الحبوب،وشريف صليب معوض،وإبراهيم معروف.
جاء ذلك لمناقشة خطة واليات توريد المحصول الجديد من القمح للعام الحالي،ومتابعة حالة جاهزية الشون لاستقبال القمح والتيسيرات المقدمة للمزارعين وحل أي مشاكل أوعقبات تواجه عملية التوريد،وتوزيع الجمعيات على الشون وتشكيل غرفة عمليات لتوريد القمح.
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