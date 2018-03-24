وفد من الشرطة الأمريكية يصلون القاهرة برفقة أسرهم لتفقد المعالم السياحية

وفد من الشرطة الأمريكية يصلون القاهرة برفقة أسرهم لتفقد المعالم السياحيةالسبت، 24 مارس 2018 12:41 م
مطار القاهرة - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، وفد من رجال الشرطة الأمريكية وذويهم، وذلك فى زيارة لمصر لتفقد الأماكن والمعالم السياحية.
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، أن وفد من ضباط الشرطة الأمريكية وأسرهم وصلوا على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، لافتة إلى أن الزيارة تأتى بدعوة من السلطات المصرية للضباط الأمريكين، فى إطار تعزيز التعاون بين الشرطة المصرية والأمريكية، مشيرة إلى أن الوفد برئاسة ضابط أمريكى، من أصل مصرى اسمه بيير جرجس.
كان فى استقبال الوفد، عدد من القيادات بمطار القاهرة الدولى، بينهم مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، والعلاقات العامة بشركة الميناء، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات، لوصول الوفد وخروجهم من صالة كبار الزوار بمطار 3.
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