وفد بعثة الاتحاد الأفريقى والكوميسا لمراقبة الانتخابات يلتقيان موسى مصطفى

وفد بعثة الاتحاد الأفريقى والكوميسا لمراقبة الانتخابات يلتقيان موسى مصطفىالسبت، 24 مارس 2018 05:04 م
المهندس موسي مصطفي موسي المرشح الرئاسى
كتب مصطفى السيد - محمد أبو عوض
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التقى المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الغد، بوفد مشترك من الاتحاد الأفريقي، والكوميسا بمقر حزب الغد مساء اليوم، وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ انطلاقها فى أيام 26 و27 و28 من الشهر الجارى.
من جانبه، قال محمود موسى المنسق العام لحملة موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن اللقاء ياتى فى اطار حرص الاتحاد الأفريقي لمقابلة مرشح حزب الغد وكتابعة سير العملية الانتخابية.
وأضاف منسق حملة موسى مصطفى موسى، أن تواجد بعثة الاتحاد الأفريقى مصر يأتى فى إطار متابعة ومراقبة العملية الانتخابية.
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