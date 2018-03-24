وصول و سفر 861 راكب لميناء سفاجا و تداول 387 شاحنة

وصول و سفر 861 راكب لميناء سفاجا و تداول 387 شاحنةالسبت، 24 مارس 2018 01:44 م
ميناء سفاجا - أرشيفية
جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة فرح1 و على متنها 1639 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.
وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بمحجر بيطرى رأس الحجرية بسفاجا.
كما يستقبل الميناء ثلاث سفن أخرى وهى مسرة، النوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 429 راكب و147 شاحنة بضائع و 15 شاحنة عفش ركاب و6 سيارة.
فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 111 راكب و 62 شاحنة بضائع و 2 شاحنة عفش ركاب و 6 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 321 راكب و 161 شاحنة بضائع و17 سيارة.
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