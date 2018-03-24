وصول بطاقات التصويت لانتخابات الرئاسة إلى محكمة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصلت إلى محكمة البحر الأحمر، اليوم، السبت، أوراق وبطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2018 تمهيدا لتوزيعها على اللجان الفرعية بمدن المحافظة.

كما بدأ القضاء المشرفون على العملية الانتخابية فى التوافد إلى مدينة الغردقة وسوف يتم تسليمهم بطاقات الاقتراع اليوم السبت قبل انطلاق الانتخابات وتوزيعهم على اللجان الفرعية.

وأكد مصدر من غرفة العمليات المركزية بمحكمة البحر الأحمر، أن عدد المواطنين من لهم حق التصويت من أهالى المحافظة 279222 ناخبا وأصوات الوافدين من سجلوا أسمائهم للتصويت فى لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخبا ليكون إجمالى من لهم حق التصويت بالمحافظة 336954 ناخب.

وسوف تجرى العملية الانتخابية فى 110 لجان انتخابية فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب، 52 لجنة بمدينة الغردقة، 16 لجنة بمدينة القصير، 17 لجنة بمدينة سفاجا و6 لجان بمدينة مرسى علم، 3 لجان بمدينة الشلاتين و2 لجنة بمدينة حلايب.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر على توفير اتوبيسات لنقل الناخبين من المناطق البعيدة والتجمعات فى حلايب وشلاتين إلى المقار الانتخابية.

واستعدت محافظة البحر الأحمر لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر انطلاقها الاثنين المقبل وعقد المحافظ ورؤساء المدن اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستعداد للانتخابات لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية.