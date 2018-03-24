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السبت، 24 مارس 2018 01:08 ص
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وصول أسر أبطال الأولمبياد الخاصة لاستقبالهم بمطار القاهرة

السبت، 24 مارس 2018 12:01 ص
وصول أسر أبطال الأولمبياد الخاصة لاستقبالهم بمطار القاهرة بعثة أبطال مصر فى الأولمبياد تصل مطار القاهرة





كتب أحمد حمادة
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 وصلت منذ قليل، إلى مطارالقاهرة الدولى، بعثة أبطال مصر فى الأولمبياد الخاصة والتى أقيمت فى الإمارات . 
 
الجدير بالذكر أنه شارك الأولمبياد الخاص المصرى ببعثة مصرية قوامها 160 فردا (116 لاعبا ولاعبة و40 مدربا حج
 
وطبيب رئيس للبعثة و2 نواب له)، وذلك في 16 رياضة متنوعة بالألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقامة حاليا بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من 14 حتي 23 شهر مارس 2018.
 
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IMG_٢٠١٨٠٣٢٣_٢٣٣٦٢٥
 
IMG_٢٠١٨٠٣٢٣_٢٣٣٦٣٨
 

 

IMG_٢٠١٨٠٣٢٣_٢٣٣٦٤٦
 
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