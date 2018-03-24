وصول أسر أبطال الأولمبياد الخاصة لاستقبالهم بمطار القاهرة







كتب أحمد حمادة

وصلت منذ قليل، إلى مطارالقاهرة الدولى، بعثة أبطال مصر فى الأولمبياد الخاصة والتى أقيمت فى الإمارات .

الجدير بالذكر أنه شارك الأولمبياد الخاص المصرى ببعثة مصرية قوامها 160 فردا (116 لاعبا ولاعبة و40 مدربا حج

وطبيب رئيس للبعثة و2 نواب له)، وذلك في 16 رياضة متنوعة بالألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقامة حاليا بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من 14 حتي 23 شهر مارس 2018.

































