وزير القوى العاملة يشهد ختام تقييم مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية







كتب محمود راغب

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الحفل الختامى، لتقييم مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرى، وكرم الفريق الاستشاري، وذلك بحضور بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير المشروع ورؤساء الإدارات المركزية والعامة بقطاعات ديوان عام الوزارة، والشركاء الاجتماعيين.

وأكد الوزير أنه سوف يعرض على مجلس الوزراء التقييم النهائى للمشروع، فضلا عن إشراك العاملين فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات للعمل كمفتشين لزيادة عددهم فى 322 مكتبا على مستوى الجمهورية بما يمكنهم من التفتيش على المنشآت والمصانع على مستوى الجمهورية.

وفى رده علي بعض مداخلات حضور من الشركاء الاجتماعيين، وفريق الاستشاريين، أكد ضرورة وضع مجموعة من المعايير عند بداية كل مشروع جديد.

وأثنى سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، على دور وزارة القوى العاملة فى هذا المشروع، مؤكدا أنه بنى على علاقة ثلاثية، مما جعل لمنظمة العمل الدولية دور فعال في منشآت القطاع الخاص.

وقال إن الفضل الأول فى ذلك يرجع إلى وزارة القوى العاملة، حيث كان لها دورا قويا جدا في الفترة الماضية، خاصة في المناطق الصناعية من خلال تقديم التسهيلات من ممثلى الوزارة فى أثناء تولى الوزير "سعفان" الحالية للوزارة، على عكس الفترة السابقة علي هذه الولاية.

وشدد علي أنه خلال فترة الوزير محمد سعفان، كان هناك نضج بين رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي العمال، مشيراً إلى أن اتحاد عمال مصر الديمقراطي، استفاد كثيرا من هذا المشروع بالتعاون مع المنظمة والوزارة ، كما اثنى على حسن اختيار المدربين من قبل المنظمة.

وعلي نفس المنوال ، اثنى معتز مبارك مدير الموارد البشرية لشركة "جيد تكستايل ايجيبت" على دور وزارة القوى العاملة كأكبر إدارة للموارد البشرية للاستثمار باعتبارها هي الوحيدة القادرة على تحويل كل الخسائر بمصر إلى مكاسب لقدراتها على الاستثمار في العنصر البشري .

وأشار إلي أن هذا المشروع من أهم المشروعات التي تمت خلال الفترة الأخيرة ، كما أبدى بعض الملاحظات من أهمها تحسين وسائل التقييم واعتمادها ، والتواصل الدائم مع منظمة العمل الدولية وشركائها ، وزيادة عدد ساعات التدريب والمتدربين من المفتشين وممثلي الشركات والعمال ، فضلا عن ضرورة نشر الواجبات والحقوق، ومنظومة السلامة والصحة المهنية داخل المدارس الفنية ، ورفع وعي أصحاب الأعمال ، مع وجود محور تواصل بين طلبات المشتريين الدوليين وقانون العمل .

وكان الوزير في بداية الاحتفالية قد وجه الشكر لجميع القائمين على تنفيذ مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، من مكتب المنظمة بالقاهرة، والوزارة، والشركاء الاجتماعيين ، للجهد الكبير والمتميز الذي بذل علي مدي عام من التنفيذ الجدي للمشروع ، مشيدا بالتطور الذي حدث بالمشروع ، وذلك علي الرغم من التحديات التي واجهته نتيجة لعدة عوامل منها تغيير القيادات بشكل سريع ، مما أدى إلى تباطؤ الانجاز بالمعدل المرجو خلال الثلاث سنوات الأولي من عمر المشروع، ولكن اختلف الوضع جذرياً خلال العامين السابقين، مما أثر إيجابا على تنفيذ الأنشطة والإسراع من معدل الانجاز.

وأوضح أنه عندما بدأنا التنفيذ الجدي للمشروع منذ عامين، وجدنا بعضا ممن لا يبتغون صلاحا وتطويرا لوزارتنا ، ومن ثمة لبلدنا العزيز مصر، وعلي الفور اتخذت قراري باستبعاد هؤلاء ، ووجهت في حينه للمديريات التي يتم فيها تنفيذ المشروع ، بضرورة تعاون الجميع لتنفيذ جميع مراحله لتحقيق الآمال المرجوة لحوسبة مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية، لخلق بيئة تمكينيه من أجل العمال وممثليهم، فضلا عن أصحاب الأعمال.

وأكد أنه يعرف جيدا حجم المعاناة والعبء الكبير الذي وقع علي المفتشين والعاملين بالمشروع من الوزارة والمنظمة، فضلا عن المعوقات التى واجهتهم في أثناء التدريب وتنفيذ البرامج الخاصة بحوسبة العمل، لكن ثقتي كانت كبيرة في قدرة العاملين في جميع المديريات ومكاتبها التي يتم تنفيذ المشروع بها، على تحقيق النجاح الكامل لتنفيذ المشروع، الذي سيعمل علي تخفيف العبء على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في عملهم ويزيد من قدرتهم بنسبة تزيد على 50% .

وأشار إلي أن الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز مصر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف والتلاحم بجميع طوائفنا وانتمائتنا للخروج من النفق المظلم الذي يريد أهل الشر استدراجنا إليه ، قائلا: "اصرحكم القول أن النظام الورقي عفي عليه الزمن، لذلك أن من أهداف استراتيجية مصر 2030 في محورها الاقتصادي تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة ، وتحقق معايير جودة أفضل من خلال التوسع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة وربط الوزارات والمؤسسات بعضها ببعض، فضلا عن مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء، ومن ثم القضاء صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع .

وأضاف أنه من هنا جاء عملنا الجد في المشروع لتحقيق الشفافية الكاملة بين الشركاء الاجتماعيين الثلاث الوزارة ، والعمال، وأصحاب الأعمال في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، لضمان توفير منظومة تعتمد على الدقة والحيادية، من خلال حوسبة قاعدة البيانات وتقليص العمل الورقى، والتي تدعم سرعة ودقة العملية التفتيشية من خلال التسجيل اللحظى للزيارات التفتيشية وما يتخذ بشأنها من إجراءات وإطلاع المعنيين من إدارة التفتيش على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك أصحاب العمل محل التفتيش على قاعدة البيانات عليها لحظة بلحظة.

وقال : إن ما تم انجازه خلال عام المشروع، من إتمام ميكنة نظام تفتيش العمل بـ 19 مكتب تفتيش عمل وتفتيش سلامة وصحة مهنية، مما أدى إلى تغطية المنشآت محل التفتيش وإنهاء الأعمال الورقية وارتفاع جودة ودقة نتائج الزيارات التفتيشية، هي خطوة علي الطريق والحفاظ على مخرجات المشروع .

ودعا منظمة العمل الدولية إلي ضرورة استكمال الدعم ووجود مرحلة ثانية وثالثة من المشروع لتغطية باقي مديريات القوي العاملة ومكاتبها علي مستوي 21 محافظة بعد تطوير منظومة تفتيش العمل في 11 محافظة بمشاركة 26 مكتبًا لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية.

وأعلن عدنان الربابعة مدير المشروع توصيات التقييم التي أكدت أنه يتعين علي منظمة العمل الدولية عدم وقف مشروع مصانع التصدير ، ومد فترة عمله ، والتوسع في إطار التدريبات لتشمل كل المحافظات والقطاعات الأخرى بما يؤهل مفتشين ومصانع أخرين للاستفادة من هذا التدخل المهم.

كما أوصي التقييم بضمان الإيفاء بالاعتبارات التي تراعي النوع الاجتماعي داخل مشروع التصدير، فضلا عن مداومة المنظمة علي توجهها في التأكد من أن آليات الاستدامة موجودة علي مستوي وزارة القوي العاملة.