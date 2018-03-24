وزير الزراعة يدين حادث تفجير الإسكندرية الإرهابى







كتب عز النوبى

أدان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع اليوم بمنطقة رشدى بالإسكندرية.

وأكد وزير الزراعة، فى بيان له، على أن تلك العمليات الجبانة لن تزيد مصر والمصريين إلا إصرارا على استكمال عمليات الإصلاح والبناء الاقتصادى والديمقراطى، وبرامج التنمية.

وأشار البنا، إلى أن الشعب المصرى العظيم بكافة طوائفه يثمن الجهود التى تبذلها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره الخبيثة من أرض مصر الغالية.