وزير الداخلية يتفقد موقع حادث تفجير الإسكندرية ويطمئن على المصابين

كما يزور وزير الداخلية بعد قليل المصابين بمستشفى مصطفى كامل العسكرى للاطمئنان على حالة المصابين.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة شرطيين وإصابة 5 منهم 3 مجندين.