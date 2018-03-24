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السبت، 24 مارس 2018 05:49 م
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وزير الداخلية يتفقد موقع حادث تفجير الإسكندرية ويطمئن على المصابين

السبت، 24 مارس 2018 05:45 م
وزير الداخلية يتفقد موقع حادث تفجير الإسكندرية ويطمئن على المصابين حادث تفجير الإسكندرية





الإسكندرية أسماء على بدر
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تفقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية موقع حادث تفجير موكب مدير أمن واصطحبه اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية للوقوف على ملابسات الحادث.

كما يزور وزير الداخلية بعد قليل المصابين بمستشفى مصطفى كامل العسكرى للاطمئنان على حالة المصابين.

 

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة شرطيين وإصابة 5 منهم 3 مجندين.

 


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