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وزير الداخلية في أول تصريحات له بعد حادث الإسكندرية: محاولة يائسة لزعزة الاستقرر

السبت، 24 مارس 2018 05:58 م
وزير الداخلية في أول تصريحات له بعد حادث الإسكندرية: محاولة يائسة لزعزة الاستقرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير اللداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن الحادث الإرهابي في الاسكندرية ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة  أمن وإستقرار البلاد ، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو إستكمال مسيرة بناء المستقبل  مؤكدا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانه لن تنال من عزيمة رجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.

ووجه وزير الداخلية، بالتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين ، ووجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيدين ودعا الله العزيز القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ، وزار عبد الغفار المصابين فى الحادث بمستشفى مصطفى كامل حيث يتلقون العلاج اللازم وتمنى لهم الشفاء العاجل .

وتفقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية موقع الحادث الذى شهدته منطقة سيدى جابر بالإسكندرية ، حيث التقي بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث ووجه بسرعة إضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة فى إرتكابة ، وضبطهم .

 

 


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