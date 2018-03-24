وزير الداخلية عن حادث تفجير الإسكندرية: محاولة يائسة لزعزعة الاستقرر







كتب محمود عبد الراضى

وتفقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية موقع الحادث الذى شهدته منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، حيث التقى بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث، موجها بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة فى ارتكابه، وضبطهم .

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على أن الحادث الإرهابى فى الإسكندرية ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.

ووجه وزير الداخلية، بالتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين، متوجهًا بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيدين ودعا الله العزيز القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وزار المصابين فى الحادث بمستشفى مصطفى كامل حيث يتلقون العلاج اللازم وتمنى لهم الشفاء العاجل.















