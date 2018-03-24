وزير الخارجية يعود من الهند بعد زيارة استغرقت 3 أيام







القاهرة (أ ش أ)

عاد وزير الخارجية سامح شكرى، إلى القاهرة بعد زيارة للهند استغرقت 3 أيام.

وترأس وزير الخارجية ونظيرته الهندية سوشما سوارى أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، التى ناقشت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات.

وأجرى وزير الخارجية مباحثات مع نظيرته الهندية، أكد خلالها حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية واستمرار آليات التشاور بين البلدين، وتنسيق الجهود إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.