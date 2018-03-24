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وزير الخارجية الألمانى: لن نقبل احتلالًا دائمًا لمدينة عفرين السورية

السبت، 24 مارس 2018 05:10 ص
وزير الخارجية الألمانى: لن نقبل احتلالًا دائمًا لمدينة عفرين السورية هايكو ماس وزير الخارجية الألمانى





روما أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، رفض بلاده لتواجد تركى دائم فى سوريا، فى إشارة إلى عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمالى سوريا.

وقال رئيس الدبلوماسية الألمانى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى الجمعة، بمقر الخارجية بالعاصمة روما - "لن نقبل بالاحتلال الدائم لمدينة عفرين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقدت مؤخرًا العملية العسكرية التركية فى عفرين، واصفة إياها بـ"التصرفات غير المقبولة" من أنقرة، وذلك على الرغم "من بواعث القلق الأمنية" للأتراك بشأن تواجد المليشيات الكردية على الحدود التركية-السورية.

 


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