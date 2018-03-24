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وزير التعليم العالى: 70% من الجامعات تقدمت بملفاتها لتحسين تصنيفها العالمى

السبت، 24 مارس 2018 03:08 م
وزير التعليم العالى: 70% من الجامعات تقدمت بملفاتها لتحسين تصنيفها العالمى وزير التعليم العالى





كتب سمير حسنى
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن البحث العلمى هو أمل ومستقبل التطوير فى الدولة خلال المرحلة القادمة، كاشفا عن إنشاء مكاتب متخصصة داخل الجامعات المصرية من أجل النهوض بترتيب الجامعات وتصنيفها على مستوى العالم.

 

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال مؤتمر صحفى، أن 70% من الجامعات تقدمت بالفعل بالملفات المطلوبة، للجهات الدولية، بعد إجرائها ورش عمل خارج مصر، من أجل رفع وتحسين ترتيب الجامعات على مستوى العالم، كاشفا عن أن نتيجة هذا الترتيب ستعلن أغسطس القادم.


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وزير التعليم العالى

خالد عبدالغفار

تصنيف الجامعات المصرية




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