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وزير التعليم العالى: 134 ألف باحث بمختلف الجهات البحثية فى مصر

السبت، 24 مارس 2018 02:55 م
وزير التعليم العالى: 134 ألف باحث بمختلف الجهات البحثية فى مصر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى





وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك 134 ألف باحث فى مختلف الجهات البحثية العامة فى مصر، موضحا أن هناك 98 ألف عضو هيئة تدريس يعملون بالبحث العلمى فى الجامعات المصرية.
 
وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش المؤتمر القومى للبحث العلمى، الذى نظمته الوزارة بحضور الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن هناك 190 ألف طالب دراسات عليا بين الماجستير والدكتوراه على مستوى مصر.
 
 
 
 

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التعليم العالى

البحث العلمى

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