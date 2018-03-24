وزير التعليم العالى يتفقد معرض إطلاق طاقات المصريين

وزير التعليم العالى يتفقد معرض إطلاق طاقات المصريينالسبت، 24 مارس 2018 05:43 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، معرض المؤتمر القومى للبحث العلمى بعنوان "إطلاق طاقات المصريين"، مساء اليوم السبت بعد أن تم افتتحه بحضور الرئيس السيسى.
ورافق الوزير عدد من رؤساء الجامعات، حيث استمع الوزير لما قدمته الجامعات فى المعرض، وشهد المعرض عدد من الابتكارات لطلاب الجامعات.
وقال الوزير على هامش المؤتمر إن هناك اهتماما بعملية البحث العلمى وتقديم الدعم له الاستفادة الدولة منه فى حبات العديد من التحديات التى تواجهها الدولة.
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