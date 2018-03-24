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افتتاح معهد إعداد القادة أول إبريل

وزير التعليم العالى: نمكن المرأة بالعمل و57% من العاملين بالجامعات إناث

السبت، 24 مارس 2018 04:03 م
وزير التعليم العالى: نمكن المرأة بالعمل و57% من العاملين بالجامعات إناث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي





وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن هناك كما كبيرا من الأبحاث العلمية، بالجامعات، موضحا أن الاستفادة من هذه الأبحاث ما هو قابل للتطبيق، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان بداية شهر إبريل المقبل، بعودة النشاط الثقافى، للجامعات، ولطلابها، من خلال ندوات تثقيفية، والتعبير عن خطة الدولة وإستراتجيتها 2030، وأن 57% من العاملين فى الجامعات من الإناث، ويأتى وفقا لتمكين المرأة فى العمل بالدولة والمنظومة.

 

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش المؤتمر القومى للبحث العلمى، الذى نظمته الوزارة بحضور الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب بالاهتمام بالأبحاث العلمية التى تحل مشكلات الدولة، مثل المياه والطاقة والزراعة، مبينا أن العمل قائم على الاهتمام بالأبحاث التى تدفع الدولة للأمام.

 

وشدد وزير التعليم العالى، على الاهتمام بالمنظومة من خلال رؤية للبحث العلمى، قائمة على خطة واضحة، مشيرا إلى أن هناك تمويلا للبحث العلمى، مع عمل قواعد وترقيات، وتم العمل عليه، فى المراكز والمعاهد البحثية، ثم بعد ذلك الجامعات، وبذلك يتم الوصول لأفضل الأبحاث العلمية.

 

وأكد عبد الغفار، على أن مركز بحوث الإلكترونيات يعد صرحا كبيرا، يوجد فيه غرفة نظيفة بمساحة 600 متر، وأكبر غرفة فى الشرق الأوسط، يملك كوادر كبيرة فى مجال البحوث، الرئيس المرحلى الأولى والثانية الانتهاء منها شهر سبتمر المقبل، لإتاحة الفرصة للشركات الاستثمارية العمل بها.

 


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