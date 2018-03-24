وزير التعليم العالى: الانتهاء من المركز المصرى للفضاء نهاية العام

وائل ربيعى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك خبرات كبيرة فى هيئة الفضاء المصرية وكان هناك بعض التجارب فى التدريب وإطلاق الأقمار الصناعية، مضيفا: "كان ينقصنا القانون المنظم وتم إصداره من مجلس النواب واللائحة التنفيذية فى مرحلتها النهائية والرئيس اهتم ببرنامج الفضاء المصرى وسيرعى هذا الملف خلال الفترة المقبلة".

وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش المؤتمر القومى للبحث العلمى، الذى نظمته الوزارة بحضور الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالتعاون مع الجانب الصينى لإنشاء المركز المصرى للفضاء، موضحا أن هناك تقدم كبير فى المرحلة القادمة ومع نهاية العام الجارى سيكون هذه المركز جاهز ليمثل نواة لمشروع مدينة الفضاء المصرية على 123 فدانا فى القاهرة الجديدة.

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الرئيس السيسى لديه يقين أن يكون حضور المراكز البحثية والجامعات مع الدولة مهما لحل المشاكل المجتمعية، وأن يكون هناك استغلال لكل الكوادر البشرية والتخصصات الموجودة بالجامعات كالاستعانة بأساتذة الآداب والاجتماع فى ندوات الإرهاب وأساتذة الهندسة فى المشروعات البحثية وتأكيد دور العلم والعلماء فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المعرض الخاص بإطلاق طاقات المصريين تطرق لبعض مشاكل الطاقة وتحلية المياه وأبحاث الزراعة والدواء والأصل أن توظف إمكانيات الجامعات لخدمة التنمية.

واستكمل: "لدينا تحالفات كبيرة مع الكلية الفنية العسكرية ووزارات الزراعة والرى تحالفات لتنفيذ العديد من المشروعات مثل العداد الذكى ووحدة تحلية المياة بالطاقة الشمسية كنتاج لهذه التحالفات مع أكاديمية البحث العلمى".