video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير البيئة يشارك بفعاليات ساعة الأرض من برج القاهرة

السبت، 24 مارس 2018 08:48 م
وزير البيئة يشارك بفعاليات ساعة الأرض من برج القاهرة خالد فهمى وزير البيئة





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

يشارك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بفعاليات ساعة الأرض، ببرج القاهرة، مؤكدًا على أن للهدف من تلك الساعة هو التأكيد على تضامن الشعب المصرى مع باقى الشعوب، لمواجهة التغيرات المناخية والعالمية.

 

وأضاف فهمى:" 12 ألف معلم طفوا أنوارهم حول العالم، وإطفاء الكهرباء يتم بشكل أمن، تطوعى، وليس إجبارى، للتأكيد على شعورنا بمشاكل البيئة، هذا العام كان هناك مشاركات على مستوى الجمهورية، وفى المدارس، ولا ننسى ساعة الأرض، ونقول للشعب المصرى، انزل وشارك فى الانتخابات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دول العالم تحتفل بساعة الأرض بمشاركة 1.8 مليار شخص

ساعة الأرض

وزير البيئة

وزاره البيئه

خالد فهمى




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة