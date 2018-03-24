وزير البيئة يشارك بفعاليات ساعة الأرض من برج القاهرة

وزير البيئة يشارك بفعاليات ساعة الأرض من برج القاهرةالسبت، 24 مارس 2018 08:48 م
خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
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يشارك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بفعاليات ساعة الأرض، ببرج القاهرة، مؤكدًا على أن للهدف من تلك الساعة هو التأكيد على تضامن الشعب المصرى مع باقى الشعوب، لمواجهة التغيرات المناخية والعالمية.
وأضاف فهمى:" 12 ألف معلم طفوا أنوارهم حول العالم، وإطفاء الكهرباء يتم بشكل أمن، تطوعى، وليس إجبارى، للتأكيد على شعورنا بمشاكل البيئة، هذا العام كان هناك مشاركات على مستوى الجمهورية، وفى المدارس، ولا ننسى ساعة الأرض، ونقول للشعب المصرى، انزل وشارك فى الانتخابات".
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