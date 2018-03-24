وزير البيئة: العالم يواجه شحًا مائيًا ويحتاج إلى ترشيد الاستهلاك

كتبت آية دعبس - تصوير حسام عاطف

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مشاركة مصر فى ساعة الأرض تأتى كخطوة للتضامن مع العالم لمواجهة العوامل المؤدية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن العالم يواجه شحًا فى المياه، والذى يتطلب بدوره انتهاج سياسة ترشيد الاستهلاك.

وأضاف فهمى، خلال فعاليات ساعة الأرض ببرج القاهرة: "المشاركة فى ساعة الأرض لتقليل استنزاف الطاقة لا يمكن أن يكون إجباريًا، لكن من الممكن أن يكون هناك حاجة فى الفترة المقبلة لتخصيص ساعة للمياه، وساعة للقمامة لحل تلك المشكلات".

وطالب وزير البيئة، المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بتبنى حملة لتكرار ساعة الأرض، لأكثر من مرة خلال العام، وعدم الاكتفاء بالساعة التى يخصصها العالم كله، لافتًا إلى أن انبعاثات الطاقة تمثل وحدها 48%، مما يعنى ضرورة إيجاد بدائل لها غير ضارة بالبيئة.

وشارك الوزير، بفعاليات ساعة الأرض، حيث وقف بين المشاركين بالفعالية على سلالم برج القاهرة، ممسكين بشموع، بالتزامن مع إطفاء أنوار البرج بشكل كامل.