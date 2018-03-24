وزير البترول: عمل شركات الصيانة إقليمياً خطوة لتعظيم الاستفادة من خبراتها







كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن انطلاق شركات الصيانة البترولية للعمل فى مشروعات متنوعة إقليمياً خطوة على طريق تعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة التى اكتسبتها تلك الشركات وما يتوافر لها من كوادر بشرية متميزة ودعم كامل ومواكبة للتطورات المستمرة فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة مصر للصيانة "صان مصر" لاعتماد نتائج أعمال عام 2017 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب محمود حنفى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وشدد "الملا" على أهمية الالتزام الكامل بتوفير التدريب اللازم لصقل مهارات العاملين فى مجال الصيانة البترولية والعمل على زيادة القدرات التنافسية للشركات المتخصصة فى تقديم خدمات الصيانة فى ظل التوسعات التى تشهدها صناعة البترول محلياً وعالمياً بعد استقرار سوق البترول وتكثيف الأنشطة الإنتاجية البترولية وضخ استثمارات قوية فى مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات وأنشطة البنية الأساسية، مشيراً إلى أن تواجد شركة صان مصر فى العراق والأردن وعمان والجزائر وأنجولا لتقديم خدمات الصيانة المتخصصة وتحقيقها نتائج أعمال متميزة لابد وأن يعطيها دفعات قوية لتكثيف أنشطتها وزيادتها.

من جانبه، أوضح المهندس وجيه الجيشى رئيس الشركة أنها طورت مجال أعمالها لتقديم أعلى مستويات خدمات الصيانة المتخصصة التى تشمل الصيانة الشاملة وصيانة التوربينات وأعمال الصيانة البحرية وإعادة تأهيل المعدات الثابتة وتقديم خدمات الدعم الفنى وأعمال الصيانة المساندة وصيانة المعدات للعديد من شركات قطاع البترول بالإضافة إلى عملها خارج مصر، مشيراً إلى أنها نجحت فى الفوز بمناقصة أعمال الصيانة الشاملة لهيئة تشغيل حقل الزبير بالعراق والتى طرحتها شركة إينى الإيطالية، كما فازت بعقد تنفيذ أعمال توصيل خطوط حقن مياه لـ 5 آبار وصيانة 8 توربينات غازية وأعمال صيانة وإصلاح خزانات مختلفة السعات وعقد الدعم الفنى وأعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة الإنتاج الجديدة التى تنفذها سامسونج الكورية لصالح إينى بمنطقة الزبير إلى جانب استئناف أعمال التفتيش الهندسى وصيانة وإصلاح الخزانات لمدة 3 سنوات لصالح شركة بى بى بمنطقة الرميلة.

وأضاف الجيشى أن الشركة نجحت فى إنهاء معظم أعمال التوريد والتركيب الخاصة بمشروع تطوير ميناء الزيت والغاز بالعقبة بالأردن وجارى تسليم المشروع قبل موعده المقرر، كما حصلت على عقد إضافى لتوريد وتركيب خط إسالة الغاز بالميناء، ونجحت فى الحصول على عقد جديد لتقديم الدعم الفنى لشركة برومين الأردنية بالإشراف على إدارة أعمال الصيانة الدورية للمصنع.

وأضاف أنها نجحت للعام الخامس على التوالى فى تقديم الدعم الفنى لمصنع الغاز المسال بأنجولا وجارى تجديد التعاقد معها لعام 2019، كما استطاعت تجديد تعاقدها بتقديم الدعم الفنى لإدارة وتشغيل برامج الصيانة المتخصصة بحقل حاسى مسعود بالجزائر للعام الثالث على التوالى وتدرس الدخول للعمل فى الكويت ونيجيريا إلى جانب عدد من الأسواق البترولية الواعدة بأفريقيا كموزمبيق وأوغندا وموريتانيا، وكذلك استثمار علاقتها المتميزة مع شركةSNF الفرنسية لتقديم أعمال الصيانة لصالح شركة بارنومين الأندونيسية.

وأشار إلى قيامها أيضاً بتجديد عقودها واتفاقيات الخدمات المستمرة مع الشركات البترولية داخل مصر فى ظل ما تقدمه من خدمات وأعمال تنافسية مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة، حققت أهداف تلك الشركات فى زيادة الإنتاج وتطوير الأداء، وذلك إلى جانب توقيع عقود جديدة من أهمها عقد أعمال مسح المواقع وخدمات تشغيل الصيانة الآلية وتطوير مطار الهليكوبتر بمنطقة رأس شقير لصالح جابكو وعقد الدعم الفنى لصالح شركة البرلس للغاز والأعمال المدنية والكهروميكانيكية بحقول بدر 1 لصالح شركة بترول الصحراء الغربية، كما أنها أضافت لأنشطتها خدمة جديدة وهى معالجة المياه الناتجة عن حفر الآبار.