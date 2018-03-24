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وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان البطولة العربية للروبوت

السبت، 24 مارس 2018 10:49 ص
وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان البطولة العربية للروبوت افتتاح فعاليات البطولة العربية الحادية عشر للروبوت





كتبت: هبة السيد
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افتتح المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فعاليات البطولة العربية الحادية عشر للروبوت، والتى تعد من أقوى المسابقات التى تقام فى الوطن العربى فى مجال الروبوت.

وتستضيف جمهورية مصر العربية دورتها الحالية فى الفترة من 23 حتى 26 مارس الجارى بشرم الشيخ، بمشاركة  144 فريق من 11 دولة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنظمها الجمعية العربية للروبوت، وشركة تكنو فيوتشر، ومكتبة الإسكندرية.

ويضم الملتقى العديد من الفعاليات التكنولوجية، بمشاركة 800 مشارك، حيث يتم تنظيم 7 مسابقات للروبوت تغطى المرحلة العمرية من 6 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، وبتقنيات تكنولوجية مختلفة، بهدف تشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة، وخلق جيل متميز قادر على الابداع والابتكار والتميز فى حقول العلوم التكنولوجية، حيث يتأهل الفائزون إلى بطولة العالم فى الولايات المتحدة.

 

وأكد خلال كلمته التي ألقاها على أهمية نشر ثقافة الروبوت في الوطن العربي في ظل التوسع في مجالات استخدام الذكاء الصناعي والروبوت لتصل الى جميع مناح الحياة اليومية.

 


 

 


 

 


 

 


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