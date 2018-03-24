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وزير الإسكان: 144 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالعبور

السبت، 24 مارس 2018 10:06 ص
وزير الإسكان: 144 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالعبور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 144 وحدة - 6 عمارات كود 112 موقع 2، أرقام (20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

 

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم على مدار 6 أيام، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليمها للفائزين.

 

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

 

 
بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (2)
 
 
بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (4)
 

 

بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (5)
 
 
بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (7)
 

 

بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (8)
 

 

بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (9)
 

 

بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (10)
 

 

بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (11)
 
بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (12)
 
بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (13)
 
بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (14)

 


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