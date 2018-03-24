video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإسكان يضيف عقارين بمحافظة القاهرة ضمن المبانى ذات الطراز المتميز

السبت، 24 مارس 2018 11:40 ص
وزير الإسكان يضيف عقارين بمحافظة القاهرة ضمن المبانى ذات الطراز المتميز الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة عقارين بمحافظة القاهرة ضمن سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز وهم عقار رقم 10 شارع الجيوشى بالشعرانى الجوانى بمنطقة الجمالية بوسط القاهرة، وكذلك المبنى الرئيسى لمدرسة الفرير دى لأسال الظاهر بـ 6 شارع سكة الشنين بحى الوايلى.
 
وكان  الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أضاف  العقار رقم 10 شارع السد العالى حى الدقى لسجل المبانى والمنشات ذات الطراز المعمارى لمحافظة الجيزة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان: الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ102 قرية بأسيوط آخر يونيو

عقارات

وزاره الاسكان

مبانى ذات طراز متميز




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة