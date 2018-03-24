وزير الإسكان يضيف عقارين بمحافظة القاهرة ضمن المبانى ذات الطراز المتميز







كتب أحمد حسن

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة عقارين بمحافظة القاهرة ضمن سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز وهم عقار رقم 10 شارع الجيوشى بالشعرانى الجوانى بمنطقة الجمالية بوسط القاهرة، وكذلك المبنى الرئيسى لمدرسة الفرير دى لأسال الظاهر بـ 6 شارع سكة الشنين بحى الوايلى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أضاف العقار رقم 10 شارع السد العالى حى الدقى لسجل المبانى والمنشات ذات الطراز المعمارى لمحافظة الجيزة.