وزير الأوقاف: 5 كيلو جرام مواد غذائية لـ 400 ألف أسرة خلال رمضان







كتب لؤى على

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اجتماعا طارئا بجميع قيادات الوزارة، عقب افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم تناول الاجتماع عددا هاما من الملفات والقضايا الدعوية والإدارية والاستعداد المبكر لشهر رمضان وإقامة الملتقيات الرمضانية وفِى مقدمتها ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين رضيى الله عنه، وخطة الوزارة فى مجال البر، ودعم علاج العاملين من أبناء الوزارة من مرضى فيرس с ومرضى الأورام، ودراسة آلية عمل شهادة أمان للراغبين من صغار الإداريين والعمالة المهنية والخدمات المعاونة من أبناء الوزارة فى صورة قرض حسن يتم سداده على أقساط دون أية فوائد أو مصروفات إدارية، والاستعداد لمشروع صكوك الأضاحى وشنطة رمضان، حيث توفر الوزارة 2000 طن سلعة غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة توزع قبيل بداية الشهر الكريم، وآلية اختيار المتقدمين للحج من أبناء الوزارة للعام الحالى، وتفعيل دور الواعظات، وخطة الوزارة فى التوعية بأهمية ترشيد المياه بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى، وعددا من القضايا والملفات الأخرى.

وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مديرى المديريات على مستوى الجمهورية بضرورة الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك و بضرورة البدء الفوري بتحديد مساجد الملتقيات الرمضانية ويتم تقديمها للشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة خلال الاسبوعين المقبلين مشددا على أن يكون على الأقل مسجدين بكل قرية مع الاستعانة بالائمة المتميزين فى هذه الملتقيات وعددهم 1000 إمام والأولوية للأئمة أعضاء المدرسة القرآنية والناجحين فى مسابقات الأوقاف الإيفاد والقراءة الحرة والإدارة الوسطى وفى حالة وجود عجز يمكن الاستعانة بأئمة المسجد الجامع.

وأضاف أنه سيتم توفير 2000 طن مواد غذائية لتجهيز شنطة رمضان وتشمل 800 طن سكر و 800 أرز و400 مكرونة على أن يكون وزن الشنطة 5 كيلو وتشمل 2 كيلو أرز و2 كيلو سكر وكيلو مكرونة لما يكفى 400 ألف أسرة وسيتم توقيع هذا البروتوكول خلال الاسبوع المقبل مع وزارة التموين وسيتم إعداد قوائم الفقراء والمحتاجين بالمحافظات بحيث يتم إعداد 125 ألف طن الاكثر احتياجا لكل محافظة بحيث يستفيد منها 25 ألف اسرة بكل محافظة وتم تخصيص 4 آلاف طن لمحافظة سيناء لعدم وجود كثافة سكانية بالمقارنة بالمحافظات الأخرى.

ولفت الوزير أنه بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الحسين ووجه الوزير جميع مديرى المديريات باختيار مسجد رئيسى بكل محافظة ليكون فيه الملتقى الفكرى فى رمضان موجها بضرورة الاستعانه بالخبراء والمثقفين من ابناء المحافظة وكذلك الاستعانة ببعض المسئولين في المحافظة كوكيل وزارة الشباب او وكيل وزارة الري على ان يتناول كل مسئول قضية فى تخصصه تفيد المواطن بشكل كبير.

وأشاد الوزير بجهود مديرى المديريات فى خطة ترشيد المياه بالمحافظات مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من الإشادات من عدد كبير من المسئولين بالدولة والمحافظين، كما شدد الوزير على ضرورة تفعيل دور الواعظات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة واقترح الوزير بعمل إعلان عن حاجة الوزارة لتعيين 300 واعظة ويتم انتقائهن بشكل جيد وباختبارات شفوية وتح

ريرية قوية، كاشفا لدينا 100 تأشيرة حج هذا العام وسنفتح باب التقديم لمن فوق 55 عاما ومن أحيل للمعاش هذا العام، بالإضافة إلى 40%للعاملين البالغين سن المعاش من صندوق نهاية الخدمة المشتركين به، بالإضافة إلى علاج جميع العاملين بالوزارة مجانا من فيرس سى.