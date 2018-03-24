وزير الأوقاف: انفجار الإسكندرية دليل أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

وزير الأوقاف: انفجار الإسكندرية دليل أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرةالسبت، 24 مارس 2018 01:47 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
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أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع اليوم بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن الإرهاب إلى زوال وانقشاع وأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة ونحن نتسلح بالإيمان بالله والوطن ونحن على استعداد للتضحية فى سبيله وتلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمتنا.
وأضاف:" تلك الأعمال لن تخيف أحد او تثنى أحد عن أهدافه إطلاقا ولا شك مع استنكارنا لهذا الحادث نوجه التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة لحماية هذا الوطن ونؤكد أننا معهم فى خندق واحد وهذه الأعمال لن تثنينا على إتمام ما بدأناه ودعاة التحريض يحاولون تعكير الصفو لكن هيهات فمصر ستظل عصية على الإنكسار وتلك الاعمال لن تزيدنا إلى قوة وصلابة .
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