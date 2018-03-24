وزيرة التخطيط: البحث العلمى يساعد الدولة فى تنفيذ المشاريع الكبرى







كتب مصطفى عبد التواب

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى فعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويستمر المؤتمر على مدار يومين، حيث يشارك به عدد كبير من الوزراء، وممثلى علماء مصر بالخارج، فضلًا عن ممثلى القطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب.

وأكدت هالة السعيد فى بيان لها على أهمية البحث العلمى وضرورة تطويره فى تحقيق عملية التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن إدارة عجلة التنمية تحتاج إلى البحث العلمي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، تهتم بالبحث العلمى والابتكار، حيث تتضمن محورًا لهذا الشأن وهو محور المعرفة والابتكار والبحث العلمى، والذى يهدف إلى أن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، مبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة تدعيم الهيئات المختصة بالبحث العلمى دعما كاملاً نظراً لدخول عملية البحث فى العديد من المجالات من طاقة ومياة وصحة وغيرها من المجالات.

ويهدف المؤتمر إلى مراجعة أولويات البحث العلمى فى إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كما يهدف إلى ربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع، والمساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه المجتمع الى جانب خدمة أهداف التنمية، خاصة المشروعات القومية العملاقة.

ومن المقرر أن يقام على هامش المؤتمر معرض حول استعراض مخرجات البحث العلمى التطبيقية، ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية على المستويين المحلى والدولى فى مجالات عديدة تضم مجالات الطاقة ، الصحة ، الزراعة ، البيئة وسياسات وأخلاقيات البحث العلمى إلى جانب الدراسات المستقبلية والاستشرافية.