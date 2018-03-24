وزارة الهجرة العراقية: عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم غرب الأنبار

وزارة الهجرة العراقية: عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم غرب الأنبارالسبت، 24 مارس 2018 10:09 ص
نازحين عراقيين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم غربى محافظة الأنبار.
وقالت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن نحو 522 نازحا عادوا من العاصمة بغداد مخيم "التكية الكسنزانية" و125 نازحا من مخيمات الوزارة فى المدينة السياحية بمحافظة الأنبار إلى ديارهم بقضاء القائم، وأضافت أنه تم إرسال قوافل تحمل على متنها 10.000 حصة من المساعدات الغذائية إلى محافظة الأنبار لتوزيعها بين النازحين والعائدين.
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