video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الهجرة العراقية: عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم غرب الأنبار

السبت، 24 مارس 2018 10:09 ص
وزارة الهجرة العراقية: عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم غرب الأنبار نازحين عراقيين - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم غربى محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن نحو 522 نازحا عادوا من العاصمة بغداد مخيم "التكية الكسنزانية" و125 نازحا من مخيمات الوزارة فى المدينة السياحية بمحافظة الأنبار إلى ديارهم بقضاء القائم، وأضافت أنه تم إرسال قوافل تحمل على متنها 10.000 حصة من المساعدات الغذائية إلى محافظة الأنبار لتوزيعها بين النازحين والعائدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: 100 ألف نازح عراقى يعودون شهريا إلى مدنهم

الأمم المتحدة تطالب مؤتمر الكويت بتمويل العودة الطوعية للنازحين العراقيين

مصرع 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى انقلاب حافلة نازحين عراقيين جنوب شرق تركيا

الهجرة الدولية: عودة أكثر من 3 ملايين نازح عراقى إلى منازلهم

الوكالة الدولية للهجرة: عودة 2.8 مليون نازح عراقى إلى مناطقهم

اخبار عربية

وزارة الهجرة العراقية

النازحين العراقيين

محافظة الانبار

تنظيم داعش

اخبار العرب

اخبار العراق

الحرب فى العراق




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة